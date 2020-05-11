Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 656

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в России выросло за последние сутки на 11 656 человек и сейчас составляет 221 344 человека во всех регионах страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выздоровел на данный момент 39 801 человек, 2 009 человек умерли, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусой инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 5,6% против 5,5% днем ранее. Отмечается, что 5 417 (46,5%) новых случаев являются бессимптомными.

Более тысячи человек заразились коронавирусом в Самарской области. Общее количество регионов РФ, где число заразившихся новым коронавирусом превысило тысячу, достигло 34. По данным штаба, за сутки число пациентов с коронавирусом в Самарской области выросло на 66, до 1 017.