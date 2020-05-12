Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 899

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 899 и сейчас составляет 232 243 человека во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 43 512 пациентов, 2 116 человек умерли. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 4,9% против 5,6% днем ранее. Отмечается, что у 4 704 новых пациентов (43,1%) не было симптомов.

Новые 5 392 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 121 301 заразившийся. Суточный рост числа заразившихся в столице составил 4,7% против 5,6% днем ранее.

Также новые случаи подтверждены в еще 82 регионах: 1063 в Подмосковье, 354 в Нижегородской области, 339 в Санкт-Петербурге, 227 в Красноярском крае, 211 в Свердловской области, 116 в Дагестане, 99 в Краснодарском крае и т. д.

Выписаны по выздоровлению 3 711 человек в 75 регионах РФ, в том числе 1 820 в Москве, 193 в Подмосковье, 180 в Татарстане, 103 в Санкт-Петербурге, 99 в Свердловской области и 90 в Красноярском крае.

За сутки скончались 107 человек: 55 в Москве, 10 в Подмосковье, семеро в Брянской области, трое в Дагестане, по двое в Белгородской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ростовской областях, Санкт-Петербурге, Северной Осетии, Ханты-Мансийской АО и Приморской крае. По одному человеку скончались в Ивановской, Орловской, Астраханской, Нижегородской, Тюменской, Новосибирской областях, республиках Кабардино-Балкария, Чечня, Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Ставропольском, Пермском и Забайкальском краях.