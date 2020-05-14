У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в четверг у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр сейсмособытия находился в 216 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 65 км. Угроза цунами не объявлялась.
"Звонки в ЕДДС (Единую дежурно-диспетчерскую службу) по поводу сейсмического события от граждан не поступали. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - уточнили ТАСС в ЕДДС Петропавловск-Камчатского городского округа.
Лента новостей
В январе-марте поездки с целью трудоустройства из Турции в Узбекистан сократились более чем наполовину
Шабнам Гасанова: Идеология фашизма - это пропаганда, передаваемая в Армении из поколения в поколение
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан восстановит свой суверенитет, и есть много факторов, дающих основание говорить это
Президент Ильхам Алиев: Честность, прозрачность, справедливость должны стать принципом работы каждого государственного чиновника
Президент Ильхам Алиев: Борьба с негативными явлениями, взяточничеством, коррупцией будет беспощадной
Президент Ильхам Алиев: Оккупация Шуши и Лачина – предательство, измена и преступление тандема НФА-Мусават в отношении молодого независимого Азербайджанского государства
Президент Ильхам Алиев: Абсолютное большинство нашей молодежи воспитано в национальном духе, в духе патриотизма, и сегодня она готова приложить свои знания для всестороннего развития нашей страны
Хикмет Гаджиев: Самовольное прибытие находящихся за рубежом азербайджанцев к пограничным пунктам неприемлемо
Лейла Абдуллаева: Гражданам, столкнувшимся за рубежом с трудностями в связи с пандемией, оказывается помощь
Лейла Абдуллаева: Среди дипломатических работников Азербайджана за рубежом нет зараженных коронавирусом
Заслуженная артистка Рита Амирбекова: Главное - вынести определенные уроки из всего, что сейчас происходит
Лейла Абдуллаева: В настоящее время на родину желают вернуться граждане Азербайджана из порядка 60 стран
Хикмет Гаджиев: В пограничных пунктах обеспечивается обоюдное пересечение границ гражданами Азербайджана и России
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проинформировало предпринимателей о развитии электронной торговли
Хикмет Гаджиев о гуманитарной и материальной помощи Азербайджана различным странам в рамках борьбы с коронавирусом
Хикмет Гаджиев: Под руководством Президента Ильхама Алиева в стране проводится серьезная борьба с коронавирусом