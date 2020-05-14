Путин и Вучич обсудили совместные проекты в области энергетики и транспорта

Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе сербской стороны, высказались за дальнейшее укрепление стратегического партнерства и обсудили проекты в области энергетики, железнодорожного транспорта и высоких технологий. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, включая развитие совместных проектов в области энергетики, железнодорожного транспорта и в сфере высоких технологий. Условлено и далее поддерживать регулярный диалог", - говорится в сообщении.

Главы государств также поздравили друг друга с 75-летием Победы, отметив "особое значение этого юбилея для народов России и Сербии, свято хранящих память о боевом братстве военных лет".

Кроме того, Александар Вучич выразил признательность за оказанную сводным отрядом Минобороны РФ помощь Сербии в борьбе с пандемией коронавируса, а также подчеркнул важность продолжения координации усилий по противодействию распространения коронавируса с участием профильных ведомств двух стран.