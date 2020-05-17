В Дагестане от пневмонии и коронавируса умерли 686 человек

Количество умерших от внебольничной пневмонии в Дагестане достигло 657 человек, еще 29 человек в республике умерли от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции, среди умерших - более 40 врачей и медицинских работников. Об этом сообщил министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в ходе прямого эфира в Instagram с блогером Русланом Курбановым, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"От COVID-инфекции [умерли] 29 [человек]. От внебольничной пневмонии - 657. По коллегам - более 40, которые погибли от данной инфекции", - сказал Гаджиибрагимов, добавив, что в республике 13 697 заболевших внебольничной пневмонией, из них у 3 230 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.

По его словам, в республике ведется отдельная статистика по коронавирусу и внебольничной пневмонии, однако больные пневмонией получают практически такое же лечение, как и зараженные коронавирусом.

"По подтвержденным случаям изначально в республике лабораторными исследованиями занимались подразделения Роспотребнадзора, потом подключились подведомственные министерству здравоохранения лаборатории. С пневмониями работали только подразделения Роспотребнадзора. Поэтому мы для себя потенциально все внебольничные пневмонии считаем, по ним работаем как с ковидными пациентами, ведем их практически так же", - пояснил министр.

По данным Гаджиибрагимова, в настоящее время в стационарах республики находятся более 7 тыс. пациентов. "При этом мы имеем дополнительные свободные койки, более 1 400", - сказал он, отметив, что дефицита средств индивидуальной защиты в лечебных учреждениях нет, республике оказывается помощь в получении необходимых лекарственных препаратов.