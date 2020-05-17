В ВОЗ сочли, что защитные маски можно утилизировать с обычным мусором

Использованные гражданами маски, применяемые в целях защиты от заражения COVID-19, могут утилизироваться как обычные бытовые отходы, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Их (маски) надо утилизировать как бытовые отходы, они представляют опасность непосредственно, когда снимаются, но после какого-то времени - практически нет", - заявила Вуйнович в воскресенье в эфире YouTube-канала главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева ("Единая Россия").

При этом она указала, что инфекционность масок связана не с бытовым использованием, а с больницей. "Потому что там, именно там высокая инфекционность", - сказала Вуйнович.

Глава российского представительства ВОЗ отметила, что в настоящий момент нет исследований о степени опасности использованных в защитных целях перчаток, потому что все в основном используют маски, масштабных данных по перчаткам нет.

В свою очередь Николаев заявил, что ежедневная потребность нашей страны в масках составляет 50 мл штук, или 10 железнодорожных грузовых вагонов, но каких либо достоверных научных исследований об опасности ковидных отходов нет.

Между тем ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил о рисках в связи с бытовой утилизацией масок для защиты от коронавируса.

Он считает, что они после использования населением "должны быть обезврежены и утилизированы так же, как медицинские средства индивидуальной защиты".