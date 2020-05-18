У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в понедельник у берегов Камчатки.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмособытия находился в 130 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 25 км. Угроза цунами не объявлялась.