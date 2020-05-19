Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки

Россия 19 мая 2020 06:56 (UTC+04:00)
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано во вторник у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте камчатского филиала Геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр сейсмособытия находился в 138 км от поселка Усть-Камчатска на глубине 18 км. Угроза цунами не объявлялась.

"Звонки в ЕДДС (Единую дежурно-диспетчерскую службу) по поводу сейсмического события от граждан не поступали. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - уточнили ТАСС в ЕДДС Усть-Камчатского района.

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