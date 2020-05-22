В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
Еще 73 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего в столице умерли 1 867 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.
По последним данным, в Москве число случаев заражения коронавирусом составляет 155 219. Всего выздоровели 40 682.
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