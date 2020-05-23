В Москве за сутки умерли 67 пациентов с коронавирусом
Еще 67 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 67 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего в столице умерли 1 934 человека с подтвержденным заражением коронавирусом.
Лента новостей
Благодарственные письма: Господин Президент, Вы еще раз доказали, что в центре Вашей мудрой политики стоит гражданин Азербайджана и его благополучие
ГК «Туркменгаз» Туркменистана планирует диверсифицировать производство Киянлинского полимерного завода
Рамин Байрамлы: Большинство тяжелых случаев и летальных исходов от коронавируса связаны с самолечением
Очередной вклад в развитие образования: Азербайджанская Образовательная сеть предоставила учителям виртуальной школы мобильный интернет
В Азербайджане выявлено 106 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 59, скончались 2 человека – Оперативный штаб
Волонтеры Агентства по развитию МСБ Азербайджана раздали предпринимателям и гражданам маски и перчатки (ФОТО)
Мазахир Эфендиев: Созданы все условия для международной интеграции волонтерского движения Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал Указ о создании и организации деятельности Алятской свободной экономической зоны