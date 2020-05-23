В Москве за сутки умерли 67 пациентов с коронавирусом

Еще 67 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 67 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 1 934 человека с подтвержденным заражением коронавирусом.