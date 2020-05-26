В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
Еще 76 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего в столице умерли 2 110 человек с коронавирусом.
Коронавирусом в мире заразились около 5,4 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 353 427 случаев заражения, выздоровели 118 798 человек, умерли 3 633.
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