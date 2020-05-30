Еще 78 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Еще 78 пациентов с новой коронавирусной инфекцией умерли за сутки в Москве, общее число умерших от соответствующего заболевания достигло 2 408. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 78 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 2 408, добавили там.
В штабе напомнили, что, если жители Москвы чувствуют любые симптомы ОРВИ, нужно оставаться дома и не заниматься самолечением.
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