Еще 78 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Еще 78 пациентов с новой коронавирусной инфекцией умерли за сутки в Москве, общее число умерших от соответствующего заболевания достигло 2 408. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 78 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 2 408, добавили там.

В штабе напомнили, что, если жители Москвы чувствуют любые симптомы ОРВИ, нужно оставаться дома и не заниматься самолечением.