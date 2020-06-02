Добыча нефти в России в мае снизилась на 17,2%

Среднесуточная добыча нефти и конденсата в России в мае снизилась на 17,2% в месячном выражении — до 9,388 миллиона баррелей в день. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает агентство Блумберг.

В годовом выражении среднесуточная добыча нефти в РФ в мае сократилась на 15,5%, отмечает агентство.

Среднесуточная добыча газа в РФ в мае при этом сократилась на 14,5% в годовом выражении — до 52,581 миллиарда кубометров.

ОПЕК+ договорилась в апреле о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.