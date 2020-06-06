Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Москве
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 58 - до 2 864. Об этом сообщил в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего число летальных случаев в Москве составило 2 864.
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