Новак назвал апрель худшим месяцем в истории рынка нефти

Мировой рынок нефти, несмотря на появившиеся признаки восстановления, все еще хрупкий, поэтому требуется полноценное исполнение соглашения ОПЕК+ всеми его участниками, сказал министр энергетики России Александр Новак в ходе заседания министров стран ОПЕК+, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Апрель 2020 года, наверное, действительно стал самым худшим месяцем нефтяного рынка, - отметил Новак. - Поэтапное смягчение карантинных мер и частичное восстановление экономики привели к тому, что спрос на нефть начал восстанавливаться. Мы видим положительный эффект от совместных действий по ограничению добычу".

"Но важно отметить, что рынок по-прежнему находится в хрупком состоянии и нуждается в поддержке. Поэтому сегодня, по моему мнению, как никогда важно 100%-ное исполнения взятых на себя обязательств всеми странами участницами", - подчеркнул министр.