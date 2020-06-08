Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы

Неизвестный ведет стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД РФ, передает Trend.

"Неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве из неустановленного оружия. Он пока не задержан", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что до двух человек получили ранения стрелком.

"Стрелявший из окна дома на улице Строителей в Москве ранил сотрудника полиции", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия выясняются.