Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы
Неизвестный ведет стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД РФ, передает Trend.
"Неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве из неустановленного оружия. Он пока не задержан", - сказали в ведомстве.
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что до двух человек получили ранения стрелком.
"Стрелявший из окна дома на улице Строителей в Москве ранил сотрудника полиции", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Лента новостей
В Азербайджане выявлено 314 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 125, скончались 4 человека – Оперативный штаб
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО)
Муса Гулиев: Совет Европы потерял свой престиж и становится все более теряющей к себе уважение организацией