Россиянам разрешили поездки за границу
Россиянам разрешили поездки за границу для работы, учебы, в медицинских целях или ради ухода за родственниками. Соответствующее постановление было принято 6 июня, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.
Также иностранцам разрешено приезжать в Россию, чтобы позаботиться о больных родственниках или получить лечение. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в правительство поступило много обращений по этому вопросу.
"Для многих людей очень важно сейчас находиться в нашей стране, в том числе чтобы, например, помочь заболевшим родственникам. Другим же, наоборот, необходимо выехать в силу серьезных причин", - сказал Мишустин.
Для выезда за границу россиянам необходимо будет предъявить документы, подтверждающие цель поездки.
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