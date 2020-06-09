Россиянам разрешили поездки за границу для работы, учебы, в медицинских целях или ради ухода за родственниками. Соответствующее постановление было принято 6 июня, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.

Также иностранцам разрешено приезжать в Россию, чтобы позаботиться о больных родственниках или получить лечение. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в правительство поступило много обращений по этому вопросу.

"Для многих людей очень важно сейчас находиться в нашей стране, в том числе чтобы, например, помочь заболевшим родственникам. Другим же, наоборот, необходимо выехать в силу серьезных причин", - сказал Мишустин.

Для выезда за границу россиянам необходимо будет предъявить документы, подтверждающие цель поездки.