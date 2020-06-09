Песков: Телефонный разговор Путина с Эрдоганом может быть оперативно согласован

Россия 9 июня 2020 14:21 (UTC+04:00)
Песков: Телефонный разговор Путина с Эрдоганом может быть оперативно согласован

В графике президента России Владимира Путина на вторник, 9 июня, разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не значится. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нет, сегодня пока таких планов нет. Сегодня в планах нет разговора с главой Турции, но вы знаете, что у них очень тесное общение. При необходимости они могут согласовываться весьма оперативно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли глава государства обсудить с турецким коллегой ситуацию в Ливии.

Комментируя заявление Эрдогана о том, что возможно ему потребуется общение с Путиным по Ливии, представитель Кремля заметил, что "как будет согласовано и если будет согласовано такое общение, то разговор состоится".

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