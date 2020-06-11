Международные резервы России за неделю увеличились на $1,3 млрд

Международные резервы РФ на 5 июня 2020 г. увеличились по сравнению с показателем на 29 мая на 0,2% (или на $1,3 млрд) и составили $565,2 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Регулятор отметили, что рост произошел "в результате положительной валютной переоценки, которая была частично нивелирована продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке".