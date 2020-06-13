Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве выросло до 3 231
Общее число умерших больных с коронавирусом в Москве выросло на 44 и достигло 3 231. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.
"В Москве скончались 44 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Там напомнили, что в случае появления любых симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача, не стоит заниматься самолечением.
За последние сутки в Москве было выявлено 1 714 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 202 935 случаев заражения.
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