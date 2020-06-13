Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тыс.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 706, общее количество заразившихся достигло 520 129 человек. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, суточный рост составил 1,7% против 1,8% днем ранее. Новые 1 493 случая заражения выявлены в Москве, 725 - в Московской области, 262 - в Санкт-Петербурге, 245 - в Свердловской области и 228 - в Воронежской области. Всего в России в настоящее время продолжают лечение 238 659 человек.

Число выписанных за сутки пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, составило 5 271, общее количество выздоровевших достигло 274 641. Согласно данным штаба, выздоровевшие составляют уже почти 53% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ. За сутки выписаны 1 534 человека в Москве, 779 - в Московской области, 285 - в Санкт-Петербурге, 263 - в Ингушетии и 147 - в Ханты-Мансийском АО.

За сутки в России было зарегистрировано 114 летальных исходов из-за коронавируса, всего от инфекции умерли 6 829 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России. За сутки умерли 44 пациента в Москве, 12 - в Московской области, по 8 - в Санкт-Петербурге и Северной Осетии, 6 - в Нижегородской области, 4 - в Дагестане.