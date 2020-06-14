В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
Еще 50 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 50 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
Всего в столице умерли 3 281 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Лента новостей
В Азербайджане наблюдается резкий рост потребления интернет-трафика - Ассоциация кабельных операторов
В Азербайджане стартует проект INTERACT с участием Андрея Звягинцева и других специалистов в сфере кино
В Азербайджане выявлено 352 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 196, скончались 2 человека - Оперативный штаб
Азербайджанские студенты, обучающиеся за рубежом: Господин Президент, мы благодарны Вам за то, что постоянно находимся в центре Вашего внимания
Переболевший коронавирусом журналист: Мы должны беречь себя и своих близких от этого опасного заболевания (ФОТО)
Гостаможня Туркменистана провела видеовстречу с экспертами Управления ООН по наркотикам и преступности
В Азербайджане часть от годовой процентной ставки по кредитам предпринимателей будет выплачиваться государством