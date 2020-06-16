Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 8 248

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 248, всего в России на данный момент 545 458 заразившихся. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, суточный рост составил 1,5% против 1,6% днем ранее.

Новые 1 416 случаев выявлены в Москве, 694 - в Московской области, 319 - в Иркутской области, 234 - в Санкт-Петербурге и 231 - в Свердловской области.

Симптомов нет у 2 580 (35,8%) новых заразившихся. В настоящее время болеют 243 868 человек в РФ.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 9 767 человек, общее число выздоровевших достигло 294 306 человек, сообщили в оперштабе.

Общее число выздоровевших составило 54% от общего числа случаев коронавируса в РФ.

По данным оперштаба, число летальных исходов из-за коронавируса за сутки составило в России 193, всего от инфекции умерли 7 284 человека.

Общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в стране.