В Москве умерли еще 34 пациента с коронавирусом

Еще 34 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Согласно статистике, данное число умерших за сутки - наименьшее за период со 2 мая. Всего в столице умерли 3 565 человек, у которых был подтвержден коронавирус.