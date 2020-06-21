Почти 30 рейсов задержано и отменено в Москве
В московских аэропортах отменено и задержано почти 30 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания», передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
По состоянию на 00.12 мск, во Внуково отменен один и задержан также один рейс.
В Домодедово отменено два рейса, а задержан - 21 рейс.
В свою очередь, в Шереметьево один рейс был отменен.
Данные о задержанных и отмененных рейсах в Жуковском отсутствуют.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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