Почти 30 рейсов задержано и отменено в Москве

В московских аэропортах отменено и задержано почти 30 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания», передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

По состоянию на 00.12 мск, во Внуково отменен один и задержан также один рейс.

В Домодедово отменено два рейса, а задержан - 21 рейс.

В свою очередь, в Шереметьево один рейс был отменен.

Данные о задержанных и отмененных рейсах в Жуковском отсутствуют.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.