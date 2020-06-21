В Москве вылечились после коронавируса еще 1 007 пациентов

Врачи в Москве вылечили еще 1 007 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила в воскресенье журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 135 556", - сказала Ракова.