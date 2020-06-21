Власти Москвы объяснили причину подтоплений (ФОТО)
Подтопления в Москве произошли из-за попавших в канализацию листьев, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Сильный ветер в столице повалил деревья, листва которых попала в канализацию и препятствовала стоку дождевой воды, из-за чего в столице образовались локальные подтопления, пояснил Бирюков. Он подчеркнул, что все подтопления были оперативно ликвидированы.
Ранее Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столице 20 июня из-за сильного ливня. Из-за подтоплений в столице перекрыты некоторые дороги.
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