В Москве из-за ливней пострадали более 30 участков дорог (ВИДЕО)

В Москве из-за ливней пострадали более 30 участков дорог. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Delovoe TV, сообщили в экстренных службах столицы.

В частности, зафиксированы подтопления на 33 участках автомобильных дорог, а также в двух подземных пешеходных переходах. Кроме того, были выявлены обвал грунта с тротуаром и ограждением, упали 10 деревьев.

Напомним, 20 июня в Москве был объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за сильного ливня, а также "желтый" – из-за ветра и грозы. В некоторых частях города – преимущественно на юге столицы – выпало до 70% месячной нормы осадков.

Коммунальные службы города старались оперативно решать аварийные ситуации. По мнению властей города, подтопления происходили из-за веток и листьев упавших деревьев, забивших ливневую канализацию и стоки.