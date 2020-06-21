В России задержали подозреваемого в убийстве азербайджанского студента

Подозреваемого в совершении убийства иностранного студента в Ворошиловском районе Волгограда задержали в Смоленске. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

"Подозреваемый в убийстве иностранного студента задержан в Смоленске. Туда выехали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области для проведения с его участием процессуальных действий. Будет этапирован в Волгоград", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области также отправились на место вместе со следователями. Руководитель пресс-службы ведомства Светлана Смольянинова уточнила журналистам, что оперативники задержали подозреваемого в такси. Мужчина не стал оказывать сопротивления, задержания не ожидал.

Ранее в ведомстве сообщали, что подозреваемый 1998 года рождения является жителем Советского района Волгоградской области.

Вечером 12 июня в Ворошиловском районе Волгограда было обнаружено тело несовершеннолетнего учащегося первого курса медуниверситета. Источник в правоохранительных органах области уточнил ТАСС, что студент "был гражданином Республики Азербайджан". Он умер в результате множественных проникающих колото-резаных ран, по факту убийства было возбуждено уголовное дело.