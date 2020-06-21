В России задержали подозреваемого в убийстве азербайджанского студента

Россия 21 июня 2020 15:40 (UTC+04:00)
В России задержали подозреваемого в убийстве азербайджанского студента

Подозреваемого в совершении убийства иностранного студента в Ворошиловском районе Волгограда задержали в Смоленске. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

"Подозреваемый в убийстве иностранного студента задержан в Смоленске. Туда выехали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области для проведения с его участием процессуальных действий. Будет этапирован в Волгоград", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области также отправились на место вместе со следователями. Руководитель пресс-службы ведомства Светлана Смольянинова уточнила журналистам, что оперативники задержали подозреваемого в такси. Мужчина не стал оказывать сопротивления, задержания не ожидал.

Ранее в ведомстве сообщали, что подозреваемый 1998 года рождения является жителем Советского района Волгоградской области.

Вечером 12 июня в Ворошиловском районе Волгограда было обнаружено тело несовершеннолетнего учащегося первого курса медуниверситета. Источник в правоохранительных органах области уточнил ТАСС, что студент "был гражданином Республики Азербайджан". Он умер в результате множественных проникающих колото-резаных ран, по факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Давайте мобилизуемся и победим этот вирус! – директор азербайджанского театра
Давайте мобилизуемся и победим этот вирус! – директор азербайджанского театра
Государство делает все возможное, чтобы ситуация с коронавирусом не достигла критической точки – композитор Вугар Джамалзаде
Государство делает все возможное, чтобы ситуация с коронавирусом не достигла критической точки – композитор Вугар Джамалзаде
92-летняя легендарная Роза Джалилова: Только в единстве и культуре народа лежит избавление от пандемии!
92-летняя легендарная Роза Джалилова: Только в единстве и культуре народа лежит избавление от пандемии!
Loading Bars
Лента новостей
Проведено первое мероприятие в рамках проекта “Сеть женщин из азербайджанской диаспоры” Общество 15:56
В Беларуси за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 569 Другие страны 15:53
В России задержали подозреваемого в убийстве азербайджанского студента Россия 15:40
Путин рассказал, как проводит свободное время Россия 15:28
Сотрудники АПБ Азербайджана провели проверки еще у 421 субъекта предпринимательства (ФОТО) Общество 15:21
В Москве из-за ливней пострадали более 30 участков дорог (ВИДЕО) Россия 15:13
На улицах и дорогах столицы ведутся проверки (ФОТОРЕПОРТАЖ) Общество 15:09
Британская полиция признала нападение в Рединге терактом Европа 14:52
Я пришла в йогу с поврежденным позвоночником – Захра Бадалбейли (ФОТО) Интересное 14:34
В Иране от коронавируса скончались еще 116 человек Общество 14:06
Завтра в Азербайджане до 39 градусов тепла Общество 14:02
Франция и Испания открыли общую границу Европа 13:32
Власти Москвы объяснили причину подтоплений (ФОТО) Россия 13:06
При стрельбе в Миннеаполисе ранены более 10 человек США 12:53
В Финляндии затонул катер береговой охраны Европа 12:21
Депутат: Президент Ильхам Алиев в очередной раз разоблачил захватническую политику Армении Политика 12:06
Арзу Нагиев: Премьер-министр Армении в очередной раз продемонстрировал свою неадекватность (ВИДЕО) Политика 12:05
На бакинских улицах проведены усиленные дезинфекционные работы (ФОТО) Общество 11:55
Число случаев заражения коронавирусом в РФ возросло за сутки на 7 728 Россия 11:48
В Армении число случаев COVID-19 превысило 20 тысяч Армения 11:39
В Турции будут штрафовать за неношение масок Турция 11:20
Как работает новое мобильное приложение E-TƏBİB, которое обезопасит граждан от коронавируса Общество 11:16
В Грузии выявлено восемь новых случаев коронавируса Грузия 11:01
Премьер Индии заявил, что йога помогает в борьбе с коронавирусом Другие страны 10:54
Белый дом назвал слова Трампа шуткой США 10:49
В Москве вылечились после коронавируса еще 1 007 пациентов Россия 10:37
В Кыргызстане выявлено еще 170 новых случаев заболевания COVID-19 Кыргызстан 10:18
В Японии намерены отказаться от плана по размещению американских комплексов ПРО Другие страны 10:10
В Индии число заражений коронавирусом превысило 400 тысяч Другие страны 09:55
У побережья Исландии произошло землетрясение Европа 09:42
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:33
В Китае за сутки выявлены 32 новых случая заражения коронавирусом Другие страны 09:28
Трамп введет новые ограничения на рабочие визы в США США 09:21
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 июня В мире 09:15
В Казахстане выявили 446 заболевших коронавирусом Казахстан 08:47
Иран выразил обеспокоенность по поводу испытания Францией ядерной баллистической ракеты Иран 08:34
Коалиция во главе с США уничтожила три лагеря ИГ в Ираке Арабские страны 08:21
Raiffeisen Bank International работает над финансовым законодательством Азербайджана Финансы 08:00
Премьер Японии до истечения полномочий намерен провести референдум по конституции Другие страны 07:36
Южный переходный совет Йемена заявил о введении самоуправления на острове Сокотра Арабские страны 07:09
Трамп призвал сажать на год в тюрьму за поджог американского флага США 06:58
Дорожная полиция Баку обратилась к автовладельцам и водителям Общество 06:45
В Баку установлены полицейские посты (ФОТО) Общество 06:45
"Служба ASAN" и "ASAN Kommunal" будут работать в период ужесточения карантинного режима Общество 06:45
Сферы, деятельность которых ограничивается в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане - СПИСОК Общество 06:44
Сферы, деятельность которых разрешена в Азербайджане в период ужесточенного режима карантина - СПИСОК Экономика 06:43
В период ужесточенного карантина в Азербайджане этим лицам разрешено передвигаться со служебным удостоверением Экономика 06:42
В этих случаях для выхода из дома в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане SMS-разрешения не нужны Общество 06:41
Жители этих населенных пунктов в Азербайджане должны получить разрешение для выхода на улицу Общество 06:40
Грузия станет страной в фокусе на горном кинофестивале Trento в Италии Грузия 06:25
В Казахстане пять человек скончались от коронавируса Казахстан 05:58
Гитару лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали на аукционе за $6 млн В мире 05:29
Один человек погиб и один пропал без вести в наводнении на северо-востоке Чехии Европа 04:58
"Атлетико" поднялся на третье место в чемпионате Испании по футболу, обыграв "Вальядолид" Спорт 03:59
Парламентские, краевые и муниципальные выборы пройдут в Сербии Европа 03:13
Резню в Великобритании признали терактом Европа 02:46
Почти 30 рейсов задержано и отменено в Москве Россия 02:17
Почти 139 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки В мире 01:38
В Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом Россия 01:11
В Рединге три человека погибли в результате нападения с ножом Европа 01:01
Мевлют Чавушоглу: Турция во всех вопросах находится рядом с братским Азербайджаном Политика 00:30
В Азербайджане вступил в силу специальный карантинный режим Общество 00:01
Полиция Парижа задержала пять человек в ходе демонстраций Европа 20 июня 23:54
Донецкий "Шахтер" стал 13-кратным чемпионом Украины Спорт 20 июня 23:12
Турция успешно ведет борьбу с пандемией коронавируса - Эрдоган Турция 20 июня 22:55
Террористы подорвали автобус с военными в Сирии Арабские страны 20 июня 22:16
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 158 тысяч Турция 20 июня 21:57
Трамп считает, что Болтон должен понести серьезную ответственность за публикацию мемуаров США 20 июня 21:28
Объем международных грузовых автоперевозок в Азербайджане превысил 20 тыс. тонн - ABADA Транспорт 20 июня 21:00
В ДР Конго продлили режим ЧП до 4 июля Другие страны 20 июня 20:42
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Лейпциг" и обеспечила себе второе место в Бундеслиге Спорт 20 июня 20:08
Президент Черногории назначил парламентские выборы на 30 августа Европа 20 июня 19:44
Власти Саудовской Аравии объявили об отмене комендантского часа с 21 июня Арабские страны 20 июня 19:10
Письма граждан: Господин Президент, осуществляемая Вами работа еще раз подтверждает, что наше государство находится в надежных руках Политика 20 июня 18:54
В Париже сотни манифестантов участвуют в акции против расизма и полицейского насилия Европа 20 июня 18:51
Люди с инвалидностью нуждаются в особой поддержке в период карантина – Айдын Халилов Интервью 20 июня 18:40
Политическая катастрофа в Брюсселе Политика 20 июня 18:31
Туркменистан планирует выдвинуть свою кандидатуру на избрание в Совет Агентства IRENA на 2021-2022 гг. Туркменистан 20 июня 18:23
В Азербайджане выявлен 471 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 191, скончались 5 человек - Оперативный штаб Общество 20 июня 18:22
Миграционная служба обратилась к иностранцам и лицам без гражданства, проживающим в Азербайджане Общество 20 июня 18:07
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены еще 100 квартир (ФОТО) Общество 20 июня 17:42
Бесконтактные транзакции Mastercard в Азербайджане выросли на 30% Финансы 20 июня 17:24
Солнечное затмение 21 июня частично можно будет наблюдать и с территории Азербайджана Общество 20 июня 17:18
АПБ Азербайджана выявило грубые нарушения еще в 148 субъектах предпринимательства (ФОТО) Общество 20 июня 17:00
Сбор урожая зерновых в Азербайджане осуществлен на 35,9%(ФОТО) Экономика 20 июня 16:54
Мониторинг знаний учащихся в Азербайджане будет проведен посредством портала "Виртуальная школа" Общество 20 июня 16:41
Абитуриенты с хроническими заболеваниями должны представить соответствующую справку - Малейка Аббасзаде Общество 20 июня 16:37
Малейка Аббасзаде прокомментировала вопрос о декларациях абитуриентов в связи с коронавирусом Общество 20 июня 16:17
Еще 53 человека возвращены из Азербайджана в Казахстан Общество 20 июня 16:07
Назначение Самвела Бабаяна "главой" "Совбеза" незаконного режима еще раз подтверждает, что Армения является террористическим государством - политолог Политика 20 июня 15:59
Люди нарушают правила карантина, и это вызывает обеспокоенность – заслуженный артист Интигам Солтан Культура 20 июня 15:22
Состоялся очередной выпуск Азербайджанского высшего военного училища (ФОТО) Политика 20 июня 15:07
Азербайджан является лидером по инвестициям в Турции Бизнес 20 июня 15:03
Число скончавшихся от коронавируса в Иране превысило 9, 5 тыс Общество 20 июня 14:53
Газета Telegraph внесла Грузию в список безопасных туристических направлений Туризм 20 июня 14:50
Главы Туркменистана и России обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества Туркменистан 20 июня 14:46
ГЭЦ Азербайджана об онлайн-экзаменах в случае продления ужесточенного режима карантина Общество 20 июня 14:41
MasterCard: Электронная коммерция в Азербайджане станет еще популярнее Финансы 20 июня 14:39
Знаменательный день музыканта-виртуоза Мирджавада Джафарова с двумя пятерками (ВИДЕО, ФОТО) Культура 20 июня 14:35
Азербайджан увеличил импорт химпродуктов из Турции Турция 20 июня 14:32
Все новости