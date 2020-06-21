Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Россия 21 июня 2020 18:27 (UTC+04:00)
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Президент России Владимир Путин не исключил, что снова будет баллотироваться на пост главы государства, если соответствующие изменения в Конституцию будут приняты, но окончательное решение еще не принял, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я не исключаю возможности, если это возникнет в Конституции, баллотироваться. Там видно будет", - сказал он в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Вместе с тем, президент подчеркнул: "Я для себя еще ничего не решил".

Комментируя поправку в Конституцию, которая позволяет ему вновь выдвигать свою кандидатуру на выборы, Путин заметил, что "если этого не будет, года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников".

"Работать надо, а не преемников искать", - добавил он.

Путин утвердительно ответил на вопрос, стала ли актуальность поправок в Конституцию выше, учитывая опыт, который Россия получила за несколько месяцев пандемии. Он также напомнил, в каких условиях принималась действующая Конституция.

"Действующая сегодня Конституция принималась в особый период в условиях острейшего внутриполитического кризиса, когда танки стреляли по парламенту, а в Москве шли боестолкновения с жертвами", - отметил президент.

Подчеркнув, что сегодня в России стабильная политическая ситуация, он, вместе с тем, обратил внимание на то, что сохраняется ряд моментов, связанных с суверенитетом страны.

"При создании Советского Союза было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель - традиционных, исторических, российских территорий, а потом решила выйти из состава? Но тогда бы выходила хотя бы, с чем пришла, и не тащила с собой подарки от русского народа", - пояснил Путин.

"Я абсолютно убежден в том, что мы делаем правильно, что принимаем поправки к действующей Конституции", - заключил Путин.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней с 25 июня по 1 июля.

Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.

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