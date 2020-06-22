В Москве умерли еще 20 пациентов с коронавирусом

Еще 20 пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки, общее число умерших превысило 3,6 тыс. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего в столице умерли 3 617 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.

Это наименьшее число умерших за сутки за период с 17 апреля, когда умер 21 человек.

Всего в городе выявлено 213 946 случаев заражения, из них 968 за последние сутки - впервые менее тысячи заболевших, начиная с 9 апреля. Выздоровели 135 556 человек. Число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 1 007 человек