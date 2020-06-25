За сутки в России заразились коронавирусом 7 113 человек
Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 7 113, до 613 994. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Из данных штаба следует, что в относительном выражении рост замедлился до рекордно низких 1,17%.
Количество выявляемых в сутки случаев девятый день подряд не превышает 8 000 и непрерывно снижается уже около недели.
Число вылечившихся за сутки пациентов составило 6 342, всего уже выздоровели 375 164 человека. Согласно данным штаба, число вылечившихся превысило 61% от общего количества заразившихся коронавирусом в стране.
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