С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов России

С 1 июля 67 регионов России будут готовы принимать туристов, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Со следующей недели, с 1 июля, у нас туризм запускается в 67 субъектах Российской Федерации", - сказала она. Догузова отметила, что на протяжении первой недели июля ограничительные меры, препятствующие отдыху россиян, продолжат сниматься. "Мы исходим из того, что в первую неделю июля курортный сезон стартует в подавляющем большинстве регионов нашей страны", - добавила она.

Ранее Догузова сообщила, что полноценный запуск летнего туристического сезона в большинстве регионов РФ начнется с 1 июля, а уже на этой неделе в 40 субъектах РФ заработают гостиницы, санатории, другие объекты размещения. Летняя круизная навигация начнется в России 28 июня.

Необходимость справок

Догузова рассчитывает, что обязательное наличие справки об отсутствии новой коронавирусной инфекции будут отменено в санаториях РФ с 1 июля.

"К сожалению, справка пока еще нужна для санаторно-курортных учреждений, но мы понимаем всю избыточность этой нормы. Мы работаем над тем, чтобы это требование ушло из правил. Уверена, что это получится. Я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы с 1 июля или в самое ближайшее время обязательная справка на COVID для того, чтобы заселяться в санаторно-курортные учреждения, которая мешает работать комплексу и комфортно планировать путешествия нашим туристам, чтобы это требование в самое ближайшее время ушло", - сказала она журналистам.

О необходимости справок об отсутствии коронавируса и о санэпидокружении для заезда в санаторий ранее говорилось в рекомендациях Роспотребнадзора. Это требование, как заявляла ТАСС председатель правления Ассоциация отельеров АМОС (объединяет отельеров Сочи и Краснодарского края) Валентина Богданова, в некоторых случаев приводит к отменам забронированных поездок.

Туры на Дальний Восток

Ростуризм работает над запуском доступных туров из центральных регионов России на Дальний Восток.

"Из того, что мне очень хотелось бы сделать, это запустить доступные туры из центральной России на Дальний Восток. Это то, над чем мы сейчас работаем с крупными федеральными операторами", - сказала Догузова.

Догузова отметила, что также прорабатываются варианты туров в Башкортостан. "Не буду все секреты раскрывать, но там Башкирию прорабатываем. Дальний Восток - это такое острое желание сделать доступным для жителей Центральной России направлением", - добавила глава Ростуризма.