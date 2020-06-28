Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 19 млн

Россия 28 июня 2020 10:39 (UTC+04:00)
Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 19 млн

Российские специалисты провели в общей сложности уже более 19 млн тестов на коронавирус, сообщила в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 27.06.2020 проведено 19 044 954 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

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