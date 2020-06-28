В Москве вылечились еще 1 052 пациента после коронавируса

Врачи в Москве вылечили за сутки еще 1 052 пациента от коронавирса. Об этом в воскресенье журналистам рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 052 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 147 095", - сообщила вице-мэр.