За сутки в ВС РФ выздоровели 92 военнослужащих, заразившихся коронавирусом

92 военнослужащих выздоровели за сутки после коронавируса, общее число таких случаев в российской армии достигло 6360. Об этом говорится в распространенном в воскресенье информационном бюллетене Минобороны России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 92 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6360 человек", - отмечается в документе.

По данным министерства, число военнослужащих с коронавирусом по состоянию на 28 июня составляет 1365, в вузах Минобороны зарегистрировано 201 случай заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 228 случаев заражения зафиксировано среди гражданского персонала. У большинства инфицированных нет симптомов заболевания.