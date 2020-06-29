В Москве умерли еще 23 пациента с коронавирусом
Еще 23 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 23 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего за время пандемии в столице умер 3 761 человек, у которого был подтвержден коронавирус.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,9 млн человек, свыше 495 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 634 437 случаев заражения, выздоровели 399 087 человек.
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