В Москве умерли еще 23 пациента с коронавирусом

Еще 23 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 23 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умер 3 761 человек, у которого был подтвержден коронавирус.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,9 млн человек, свыше 495 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 634 437 случаев заражения, выздоровели 399 087 человек.