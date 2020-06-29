В России за сутки выявили 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 719, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Таким образом, этот показатель уже четыре дня держится на отметке ниже 7 тыс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным штаба, общее число заразившихся достигло 641 156. Суточный рост четыре дня не превышает 1,1%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском и Ненецком АО (по 0%), в Москве и Севастополе (по 0,4%), в Московской области и Северной Осетии (по 0,6%).

В Москве зафиксировано 782 новых случаев заражения за сутки, в Московской области - 335, в Ханты-Мансийском АО - 277, в Иркутской области - 236 и в Санкт-Петербурге - 219. Всего на данный момент в России активными остаются 228 560 случае заболевания, именно столько людей продолжают лечение.