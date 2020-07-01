В России за сутки выявили 6 556 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 6 556, до 654 405. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В стране шестой день подряд выявляют не больше 7 тыс. инфицированных в сутки. Два дня подряд суточный рост в относительном выражении не превышает 1%.

Самые низкие темпы прироста за сутки зафиксированы в Севастополе и на Чукотке (0%), Москве (0,3%) и Калининградской области (0,4%). В Костромской и Московской областях, а также Северной Осетии и Еврейской автономной области они составили 0,5%, уточнили в штабе.

В Подмосковье выявили 306 случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 262, в Ханты-Мансийском автономном округе - 261, в Свердловской и Иркутской областях - 256 и 248 соответственно.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, продолжающих лечение сейчас, снизилось с 225 879 до 221 938.