В Москве умерли 39 пациентов с коронавирусом
Общее число умерших пациентов с коронавирусом выросло в Москве на 39 и достигло 3 870. Об этом сообщили журналистам в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего число умерших пациентов с коронавирусом в столице достигло 3 870.
По данным штаба, в столице 1 июля было подтверждено 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель с 6 апреля. Общее число выявленных в Москве случаев заражения достигло 222 209.
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сотрудников полиции с профессиональным праздником (ФОТО)
Производитель мясо -молочной продукции в Азербайджане о планах расширения ассортимента в текущем году
Письма граждан: Господин Президент, мы высоко оцениваем шаги, предпринимаемые Вами во благо нашего народа
В Азербайджане выявлено 558 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб
Минобразования Азербайджана: Университеты самостоятельно решают вопросы приема иностранных студентов
Севиль Микаилова: 4-месячная деятельность Милли Меджлиса VI созыва проводилась в совершенно необычных условиях
Утверждено Положение о деятельности азербайджанской стороны совместных комиссий по сотрудничеству с зарубежными странами
Понятия "народ Нагорного Карабаха" нет, а есть понятие население Нагорно-карабахского региона Азербайджана
Трубопровод для транспортировки азербайджанского газа в Болгарию может быть построен с опережением графика
Избрание Туркменистана вице-председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН - весомый внешнеполитический успех