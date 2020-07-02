В Москве умерли 39 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших пациентов с коронавирусом выросло в Москве на 39 и достигло 3 870. Об этом сообщили журналистам в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего число умерших пациентов с коронавирусом в столице достигло 3 870.

По данным штаба, в столице 1 июля было подтверждено 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель с 6 апреля. Общее число выявленных в Москве случаев заражения достигло 222 209.