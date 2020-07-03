В Москве за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

Еще 34 пациента, инфицированные коронавирусом, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего в столице умерли 3 904 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,6 млн человек, около 515 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 661 165 случаев заражения, выздоровели 428 978 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.