В России за сутки выявили 6 736 случаев заражения коронавирусом

Россия 5 июля 2020 11:59 (UTC+04:00)
В России за сутки выявили 6 736 случаев заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 736, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Таким образом, уже 10 дней этот показатель держится на отметке ниже 7 000.

Согласно данным штаба, общее число заразившихся достигло 681 251. Шесть дней суточный рост не превышает 1%.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 3 871, всего выписали уже 450 750 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 134 против 168 днем ранее, всего от инфекции умер 10 161 человек. Согласно данным штаба, доля умерших составляет 1,49% от всех заразившихся коронавирусом в России.

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