Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в России, есть погибший и раненый

Частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области, предварительно, из-за отказа двигателя. Как в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, в результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 05:20 мск ОДС ГУ МЧС России по Ростовской области поступила информация от диспетчера ЕДДС Пролетарского района о том, что в п. Кирсалово при поведении обработки рисовых чеков совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2 (по предварительной информации - из-за отказа двигателя). В результате посадки один человек погиб, один человек пострадал", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, к ликвидации последствий привлекли 17 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС - 12 человек и три единицы техники.