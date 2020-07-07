В России за сутки выявили 6 368 случаев заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 368, суточный рост замедлился до рекордно низких 0,9%. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что до этого неделю суточный рост не превышал 1%. При этом 12 дней число новых случаев меньше 7 000. Общее число заразившихся достигло 694 230.

Число выписанных за сутки пациентов составило 9 551, всего выписали 463 880 человек. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 66,8% от общего числа случаев коронавируса в РФ.

Число летальных исходов в стране за сутки возросло на 198, до 10 494. В понедельник штаб сообщил о 135 умерших. Всего с начала вспышки нового заболевания в России умерли 1,51% инфицированных.