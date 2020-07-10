В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
Еще 28 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 28 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 4 087 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 9 июля в Москве зафиксировано почти 227,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились более 162 тыс. пациентов.
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