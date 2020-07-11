В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-коронавируса в Москве выросло за сутки на 29. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 29 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4 116 человек, у которых был подтвержден коронавирус.