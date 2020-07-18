В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 14. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4 285 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 17 июля в Москве было зафиксировано более 232 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились почти 170 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились около 13,8 млн человек, примерно 590 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 759 203 случая заражения, выздоровели 539 373 человека, умерли 12 123. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.