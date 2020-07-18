В России за сутки выявили 6 234 заразившихся коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 234, общее число заразившихся достигло 765 437. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Суточный рост замедлился до 0,8%, до этого он 11 дней не превышал 0,9%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Москве (0,2%), Московской области (0,3%), Кабардино-Балкарии (0,3%), Северной Осетии (0,4%), Ненецком АО (0,4%), Брянской области (0,4%).

Новые 578 случаев выявлены в Москве, 259 в Свердловской области, 247 в Ханты-Мансийском АО, 238 в Санкт-Петербурге, 205 в Нижегородской области.

Всего в настоящее время в РФ болеют 206 327 человек.