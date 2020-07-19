В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 14. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 4 299 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 18 июля в Москве было зафиксировано почти 233 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились более 170 тыс. пациентов.
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