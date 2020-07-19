В России за сутки выявили 6 109 заразившихся коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 109, до 771 546. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В Москве был выявлен 591 новый случай заражения, в Санкт-Петербурге подтвердили коронавирус у 202 человек, это минимальный показатель с 28 апреля.
Число россиян, выписанных после лечения от коронавирусной инфекции, за сутки возросло на 3 481, до 550 344.
Из данных штаба следует, что уже вылечились более 71% заразившихся коронавирусом в стране.
Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 95 против 124 днем ранее, всего от инфекции умерли 12 342 человека.
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